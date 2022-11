"Big Bang Theory" unbeantwortete Fragen: Was ist mit Howards Vater?

In "The Big Bang Theory" ist ein Trauma immer wieder Thema: Howards Vater. Er hat ihn und seine Mutter verlassen, als Howard noch ein kleiner Junge war. In Staffel 6 findet Sheldon dann einen Brief für Howard, in dem alle Details zu seinem Vater drinnen stehen – auch warum er weg ist! Doch der Serien-Star will es gar nicht wissen. Danach werden den Zuschauern und Howard selbst sechs verschiedene Theorien geliefert, von denen nur eine wahr ist. Ganz nach dem Prinzip von Schrödingers Katze: Wir alle kennen die Antwort auf die Frage, doch gleichzeitig kennen wir sie auch nicht. Welche Theorie wirklich wahr ist, wird nie beantwortet, aber Howard reicht diese Lösung für seinen Seelenfrieden – und das ist doch die Hauptsache.