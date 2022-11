"Big Bang Theory" unbeantwortete Fragen: Wie lautet Pennys Nachname?

Nach 279 Folgen gibt es immer noch viele offene Fragen in "The Big Bang Theory". Eine davon: Wie ist der Nachname von Penny? Klar, nachdem sie Leonard heiratet, wissen alle, dass sie Penny Hofstadter heißt, aber ihren Mädchennamen kennt keiner. Die Produzenten haben jedoch schon öfter verraten, dass sie nie vorhatten, diese so simple Frage zu beantworten. Vermutlich einfach, um die Fans ein bisschen zu ärgern.

