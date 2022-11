"Big Bang Theory" unbeantwortete Fragen: Ist euch dieses Detail über Howard aufgefallen?

Dass Howard Wolowitz in "The Big Bang Theory" immer einen Rollkragen trägt, weiß jeder Serien-Fan. Aber ist euch auch dieses Detail aufgefallen? Howard trägt an seinem Rollkragen immer einen Alien-Pin. Oft in unterschiedlichen Farben, Größen oder Formen, aber er ist in jeder Folge da. In einem "Behind The Scenes"-Video zu "The Big Bang Theory" verrät die Kostümdesignerin, dass es ein Geheimnis hinter diesen Pins gibt, gibt jedoch keine Antwort darauf, was sie bedeuten. So langsam könnte man doch mit der Sprache rausrücken, oder?