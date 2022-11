"Big Bang Theory" unbeantwortete Fragen: Wie wird Sheldon als Vater?

Soziale Kompetenzen gehören in "The Big Bang Theory" nicht unbedingt zu den Stärken von Sheldon Cooper. In der Serie verhält sich der erwachsene Wissenschaftler oft auch selbst noch wie ein Kind. Er macht in den Staffeln jedoch eine ziemlich starke Charakter-Verwandlung durch. Im Spin-Off Young Sheldon erfahren wir, dass er und Amy einen Sohn haben, der Leonard heißt. Oh ja, Sheldon wird Vater! Zu gerne würden wir sehen, wie das ausgeht. Er selbst hatte keine besonders gute Beziehung zu seinen Eltern, aber Fans sind sich sicher, dass er sein Kind genau deshalb mit all dem unterstützen würde, was er nie bekommen hat.