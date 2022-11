"The Big Bang Theory"-Freundschaftsmoment: Penny bedankt sich bei Raj

Die Beziehung zwischen Raj (Kunal Nayyar) und Penny (Kaley Cuoco) ist echt kompliziert. Auch wenn Raj lange nicht (im nüchternen Zustand) mit Penny reden konnte, so war er immer lieb zu ihr und stets höflich. Doch Penny tut sich offensichtlich schwer damit, eine Nähe zu dem Wissenschaftler aufzubauen. Aber wenn die beiden mal einen Moment der Nähe haben, dann wird es heftig!

Das Highlight: In der vierten "The Big Bang Theory" Staffel landen die beiden zusammen im Bett. Erst ist nicht klar, ob bzw. was zwischen den beiden gelaufen ist. Tatsächlich sorgt diese (angebliche) Liebesnacht mit Raj aber für ganz schöne Action in der Nerd-Clique: alle sind sauer auf Raj und enttäuscht von Penny.

Doch Raj – der auf Chancen bei Penny gehofft hatte – gibt dann gegenüber Penny zu, dass nichts gelaufen sei. Dass er das gesteht und die Wahrheit wichtiger nimmt, als seinen männlichen Stolz (und so ehrlich zu Penny ist) macht die Blondine dann richtig sentimental. Die beiden versprechen einander, Freunde zu bleiben. Penny umarmt Raj und meint von Herzen: "Raj, danke, dass du mein Freund bist" – Das ging den "The Big Bang Theory"-Fans runter wie Öl.