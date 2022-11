"The Big Bang Theory"-Freundschaftsmoment: Deswegen mag Leonard Sheldon so sehr!

Aus der Serie: "The Big Bang Theory" Freundschaften: Die schönsten Serienmomente

"The Big Bang Theory" war jahrelang erfolgreich – und ist es heute noch! 🥰 Über 12 Staffeln hinweg haben Millionen Fans die persönliche Reise der "Nerds" mitverfolgt. Bei ihren Misserfolgen waren wir traurig, bei ihren Erfolgen haben wir uns tierisch gefreut! Eine tolle Serie kann viele Emotionen auslösen. Auch in Sachen Freundschaft gab es einige Momente bei "The Big Bang Theory", die alle zum Schmunzeln und Nachdenken gebracht haben. ⤵️