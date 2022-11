"The Big Bang Theory"-Freundschaftsmoment: Raj und Stuart

Einen sweeten "The Big Bang Theory" Serien-Moment kriegen Fans in der Folge "Keine hübschen Frauen!" (Staffel 7). Und diesmal gibt's Liebe für einen Nerd, der eigentlich nicht zu Clique gehört: Stuart (Kevin Sussman).

Immer wieder spielt der Comicbuchladen-Besitzer eine Neben-, aber eine wichtige Rolle im Leben der Nerds. Meist ist Stuart dabei der Oberloser und wird sogar von der Nerd-Clique gedisst. Aber dennoch gibt es schöne Freundschafts-Momente. So sind Raj (Kunal Nayyar) und Stuart in der 7. Staffel die einzigen beiden Jungs, die keine Beziehung haben. Dass sie sich auch richtig schwertun, Frauen anzusprechen, hilft in der Situation nicht wirklich. Also gehen beide ins Shopping-Center und feuern sich gegenseitig an, Fremde anzusprechen, um Selbstbewusstsein zu üben.

Doch sie bleiben auf einer Bank sitzen. Nebeneinander und freuen sich eher daran, einen Verbündeten zu haben, einen Freund, der versteht wie es einem selbst geht. Das ist ein wirklich süßer und unterschätzter Freundschafts-Moment 🙂