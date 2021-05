„The Big Bang Theory“: Kommt bald die Reunion?!

Gibt es bei The Big Bang Theory bald Grund zum Feiern?

Wenn man Big Bang Theory-Fans fragen würde, ob sie sich eine TBBT-Reunion wünschen, wäre die Antwort ganz klar: Yeesss, please!!!! Und so unwahrscheinlich ist ein Wiedersehen mit Penny, Sheldon, Leonard & Co. gar nicht, wie jetzt rauskam. Auch obwohl es für das Serien-Aus gleich mehrere Gründe gab. Kaley Cuoco verriet jetzt was, was privat bei den TV-Nerds abgeht.

The Big Bang Theory: 10 Dinge über Penny, die keinen Sinn ergeben

Kaley Cucuo und Johnny Galecki sind noch immer gute Freunde!

Die Fans waren nach 12 Staffeln mehr als traurig, als sie sich von Sheldon, Penny, Howard, Leonard & Co. verabschieden mussten. Wir hatten doch sooo viel Spaß mit unseren Lieblingsnerds! 😭 Aber da ist es doch zumindest schon mal ganz cool zu wissen, dass sich die Stars auch außerhalb und nach der Show noch ab und zu hören, wie Kaley Cuoco jetzt erzählte. Denn sie hat noch immer zur ganzen Crew Kontakt! Besonders sie und ihre Serienliebe und gleichzeitig ihr Real life-Ex Johnny Galecki stehen sich noch immer sehr nah, wie die Penny-Darstellerin jetzt verriet! Die beiden texten sich noch oft. Wie süüüß: „Wir reden mehrmals in der Woche“, erzählt sie. Tatsächlich hatte er ihr, als er vor zwei Jahren Vater wurde und sie telefonierten - gerade ein Bild von seinem Baby geschickt." Fun fact: Johnny liebt es (seiner TV-Liebe und Real life-Ex) Babybilder zu schicken!

Chance auf ein TBBT-Wiedersehen?

Während eines Interviews mit E! machte Kaley jetzt auch deutlich, dass sie sehr offen für ein Wiedersehen für ihren Co-Stars istund die Show zurückbringen will - irgendwann. „Ich denke, in ein paar Jahren oder wann immer jemand dafür offen ist, werde ich definitiv bereit sein." Sie ist immer noch dankbar für die „lebensverändernde Erfahrung“ und fände es super, eine Reunion für die Fans möglich zu machen, die sie so ins Herz geschlossen hat. Wann wohl die neue Big-Bang-Serie kommt? Stay tuned...! 🤓