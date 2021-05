"The Big Bang Theory": 10 Dinge über Penny, die keinen Sinn ergeben

In der ersten Staffel von "The Big Bang Theory" gleich in der ersten Folge zieht Penny gegenüber von Leonard und Sheldon ein. Sie hatte sich frisch von ihrem Ex getrennt und war gerade dabei, ihr Leben neu zu ordnen. Da ihre Beziehung schnell auseinander ging, hatte Penny noch einige ihrer Sachen in der Wohnung ihres Ex-Freunds. Als sie auf Leonard und Sheldon trifft, erzählt sie ihre Story. Leonard verplappert sich etwas und zack sind die beiden Jungs engagiert, den TV der schönen Blondine bei ihrem Ex abzuholen. Ziemlich ungewöhlich und schon fast frech, dass Penny das indirekt von den beiden verlangt. Diese Aktion macht wirklich weniger Sinn!