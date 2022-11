"The Big Bang Theory"-Freundschaftsmoment: Sheldons Entschuldigung

Bei diesem "The Big Bang Theory"- Moment wussten wir doch alle weinen. 😭 Nachdem Sheldon (Jim Parsons) in der finalen Folge der 12. Staffel den Nobelpreis angenommen hat, macht er das, was sich seine Freund*innen schon seit Jahren verlangen: Sheldon entschuldigt sich bei ihnen! "Ich entschuldige mich, wenn ich nicht der Freund war, den ihr verdient habt."

_________

ANDERE MOCHTEN AUCH:

The Big Bang Theory: SIE hätten Sheldon und Leonard spielen sollen

________

Man merkt, dass seine Worte total ehrlich und aufrichtig gemeint sind. Sheldon versteht, was seine Freund*innen für ihn geopfert haben und wie sie vieles in ihrem Leben nach ihm richten mussten. Sheldon versteht also sehr wohl, was es heißt füreinander da zu sein – und dass dies aber nicht selbstverständlich sein sollte. Auch in einer Freundschaft nicht! Was für ein süßer Freundschafts-Moment!