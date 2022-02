Kunal Nayyar plaudert aus dem Nähkästchen

„The Big Bang Theory“ unterhielt über 12 Staffeln und Jahre mit witzigen Figuren und Dialogen. Auch hinter den Kulissen hatten die Stars sehr viel Spaß miteinander und waren gut befreundet.

Natürlich gibt es allerdings in einer so langen Zeit miteinander auch sehr viele Geschichten, die für Außenstehende sehr irritierend wirken. Wir haben schon die krassesten Set-Geheimnisse gelüftet, doch die folgende Information war sogar für uns neu! Kunal Nayyar, den Fans eher als Raj kennen, verriet kürzlich in einem Interview mit Sunday Brunch, dass sein lieber Kollege Johnny Galecki (der Leonard spielte) eine ziemlich eklige Angewohnheit hatte: Er klebte über Jahre seine alten Kaugummis an eine Wand vom Set!

„Ihr könnt sie bestimmt im Internet kaufen“

Der Schauspieler erklärte, wie der Drehprozess im Apartmentkomplex von Penny, Leonard und Sheldon ablief. Die Aufnahmen, bei denen die Darsteller*innen im Hausflur die Treppen hinauf- und hinabgingen, fanden auf einer Requisitentreppe statt, die „nirgendwo hinführte“. Die Schauspieler*innen mussten also immer stehen bleiben, während die Kulisse verändert wurde, um ein neues Stockwerk darzustellen. Wenn man die Treppe hinunterging, war da nichts weiter als eine Wand, auf der „Johnny Galecki für zwölf Jahre seine alten Kaugummis ankleben“ würde. 🙈 Er richtete sich an alle Fans des Schauspielers: „Wenn ihr seine genutzten, vertrockneten Kaugummis haben wollt, die könnt ihr bestimmt im Internet kaufen. Willkommen in Hollywood.“ 😄

Wir sind auf eBay und Co. noch nicht über alte, benutzte Kaugummis von Galecki gestoßen, allerdings wurde das Set am Ende von „The Big Bang Theory“ komplett abgerissen. Es ist also gut möglich, dass dieses Stück Hollywood-Geschichte für immer verloren gegangen ist. Wie schade.

