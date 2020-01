Family-Urlaub für Bibis Beauty Palace, Julienco und Baby Lio

Bevor Bibis Beauty Palace und Julienco demnächst Eltern von einem Mädchen werden, sind sie mit Sohn Lio nochmal in die Sonne geflogen. Gemeinsam verbringen sie gerade mega entspannte Tage auf den Malediven. Trinken frische Kokosnüsse, chillen unter Palmen und teilweise ganz allein am Strand und plantschen im Pool oder dem türkisen Meer. Das haben sie sich auch richtig verdient, denn Bibis Beauty Palace und Julienco haben sehr anstrengende Wochen hinter sich, in denen sie mehrere Videos vorproduziert und bis in die tiefe Nacht hinein geschnitten haben. Weil es mit einem zweiten Kind natürlich nicht viel leichter wird, haben sie sich deshalb noch mal einen schönen Urlaub gegönnt. In den Insta-Stories der beiden sieht man, wie sehr auch Baby Lio die Zeit genießt.🌴

Prank gegen Mama Bibis Beauty Palace

Heute morgen postete Bibis Beauty Palace eine richtig lustige Story auf Insta. Scheinbar war sie nach dem Frühstück ziemlich lange auf der Suche nach ihrer Zahnbürste. Plötzlich entdeckte sie etwas in ihrem privaten Pool schwimmen, der direkt am Bunglow der Youtuber liegt. Und tatsächlich war es ihre Zahnbürst. Im Video fragt sie sich, wie zur Hölle die jetzt dahingekommen ist. Doch da hat die junge Mama direkt einen Verdacht und fragt: "Warst du das Lio?". Der Kleine versteht sie natürlich noch nicht, aber quietscht fröhlich im Hintergrund. Auf Pranks steht er wohl jetzt schon. Da kommt Lio ganz nach Bibis Beauty Palace und Julienco!😂

Hier schwimmt Bibis Beauty Palace' Zahnbürste🙊 instagram @bibisbeautypalace, julienco

