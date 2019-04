Bibis Beauty Palace verstößt gegen Ehe-Regeln

Bibis Beauty Palace: Steht ihre Ehe vor dem Aus?

Gefährdet Bianca Claßen (26) mit dem Bruch dieser Regel ihre Ehe zu Julian (25)? Via Instagram teilte Julienco seiner Community mit, dass seine Frau sich einfach über eine Ehe-Regel hinweg gesetzt hat. Der frisch gebackene Papa macht seinem Ärger Luft und verrät in dem Instagram-Video, was Bibi schlimmes verbrochen hat. Steht ihre Ehe nun auf der Kippe?

Bibis Beauty Palace: Das hat sie verbrochen

"Wir hatten eine Regelung als wir hier damals eingezogen sind, dass hier unter diesen Dingen im Eingangsbereich jeder 3 Paar Schuhe haben darf, damit das hier übersichtlich und nicht unordentlich wirkt. Jetzt passt mal auf: Bibi 1, Bibi 2, 3, 4, 5, das sind meine, 6, 7. 7 zu 2 steht es! Das ist nicht fair Bianca. Meine Badelatschen haben keinen Platz.", erzählt Julienco in seiner Story. Um das Gleichgewicht wieder herzustellen, schmeißt er daraufhin ein paar von Bibis Schuhe zur Seite und packt seine Badelatschen an den Platz. Nun steht es zwar 6 zu 3, aber Julian hat sich wenigstens ein wenig durchgesetzt. Mal schauen wie das Schuhdebakel weitergeht. Wir halten euch auf dem Laufenden.

