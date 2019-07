Bibis Beauty Palace: ER leckt ihre Füße! 👅

Bibis Beauty Palace erlebt "komische Situation"

Gestern war eigentlich ein ziemlich normaler Tag für die erfolgreiche Youtuberin. Erst ging es zu einem Termin, der vielleicht ja mit der neuen Firma von Bibis Beauty Palace zu tun hat, und danach zum großen Baby-Einkauf für den Kleinen Lio.👶🏼 Denn Windeln, Brei und Co. sind der jungen Mama plötzlich ausgegangen. Doch, dann passierte ihr etwas richtig Weirdes: Als sie einfach nur draußen stand, wurde ihr plötzlich der Fuß abgeschleckt. Was genau geschehen ist, erklärte Bibis Beauty Palace ihren bald sieben Millionen Followern in einer Insta-Story.

Bibis Beauty Palace: Kein Glück mit Tieren

"So geil, ich steh' grad draußen, plötzlich kommt ein Mann mit seinen zwei Dacklen an mir vorbei spaziert und der eine rennt straight auf mich zu und fängt einfach an meinen Fuß abzulecken. War ein bisschen komisch, die Situation", berichtet Bibis Beauty Palace ihren Fans auf Instagram. Der Besitzer des etwas aufdringlichen Vierbeiners fand das Ganze aber wohl halb so schlimm und meinte nur: "Komm mal her, du hast doch gerade Futter bekommen, da brauchst du jetzt keinen Fuß ablecken." Und auch für die Youtuberin war das sicher nur ein kleiner Schreck, schließlich ist sie ja total tierlieb und hat zusammen mit Ehemann Julienco eine riesige Terrarien-Landschaft in ihrem neuen Haus einbauen lassen. In letzter Zeit hat sie aber so ihre Schwierigkeiten, erst vor Kurzem wurde Bibis Beauty Palace ja von einer agressiven Wespe angegriffen. Ist aber bestimmt nur eine Phase🤞🏻😁

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Das könnte dich auch interessieren:

Bianca Heinicke aka Bibi: Schämt sie sich für ihre Videos?

Bibi schwanger: Wann kommt Bilou fürs Baby?

Gönn' dir die neue BRAVO für mehr Star-News: