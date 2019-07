Bibis Beauty Palace: Aggressiver Angriff auf die YouTuberin

Oh nein: YouTube -Star Bibis Beauty Palace a.k.a. Bianca Claßen wurde am Wochenende angegriffen!

Bibis Beauty Palace: Aggressiver Angriff

Arme Bibi: "Bilou"-Gründerin und YouTube-Star Bianca Claßen (26), die du wahrscheinlich besser unter ihrem Künstler-Namen Bibis Beauty Palace kennst, hat ein ganz schön hartes Wochenende hinter sich – am Sonntag wurde sie nämlich übel attackiert ! In ihrer Instagram-Story hält der Webstar ihr Horror-Erlebnis fest und teilt es mit ihren Fans.

Bibis Beauty Palace: Finger verbrannt

Unfassbar: Eigentlich wollte Bibi doch nur ihre Haare glätten! Doch das ging ordentlich in die Hose … Und endete schmerzhaft! Als die YouTuberin nämlich nichtsahnend am gestrigen Sonntag (21. Juli) wie jedes Wochenende ihre Styling-Routine durchführen will, passiert es: Eine Wespe kommt ins Zimmer geflogen – und lässt Bianca nicht mehr in Ruhe. Bibi schreibt sogar: "Hab mir gerade wegen der Wespe schon so hart den Finger am Lockenstab verbrannt!" Oh nein! Ausgerechnet in dem Moment scheint auch Bibis Ehemann Julienco nicht zur Stelle gewesen zu sein, um seiner Liebsten zur Hilfe zu eilen. Hier siehst du das Video aus Bibis Story:

Bibi flucht auf Instagram

"So eine Scheiße", flucht Bibis Beauty Palace in dem Video, das sie auf Instagram mit uns teilt. "Ich versuch' grad meine Haare zu glätten, und plötzlich kommt ne mega aggressive Wespe durchs Fenster und jedes Mal, wenn ich den heißen Lockenstab am Kopf habe, fängt die an, mich zu attackieren!" Das gibt's doch nicht … Wie ärgerlich! Ihre Follower bekommen Bibis Horror-Wespe sogar noch zu sehen: Sie hält am Ende des Videos nämlich ihre Kamera noch auf das Insekt und sagt: "Guck mal – da ist sie. Da ist das freche Vieh!" Hoffentlich hat sich Bibi nach dem letzten Schockerlebnis nicht weiter verletzt!

