"Bibi & Tina – Einfach Anders": So cool ist der erste, exklusive Trailer

"BIBI & TINA — EINFACH ANDERS": Wir haben den ersten, exklusiven Trailer für euch!

Bibi & Tina sind zurück! Eure zwei Lieblingsfreundinnen werden im nächsten Jahr wieder die Kinos unsicher machen, denn am 17. Februar 2022 gibt es einen neuen Film für euch: "BIBI & TINA – EINFACH ANDERS" – und der Titel verrät auch schon genau, was euch im Film erwartet, es wird einfach alles anders!

Viele verrückte Dinge passieren den BFFs auf dem Martinshof. Aber eine Sache bleibt gleich: Die Hauptdarstellerinnen aus der Amazon Original Serie werden auch im Kinofilm zu sehen sein. Bibi wird also wieder von Katharina Hirschberg gespielt und Tina von Harriet Herbig-Matten. Ab heute könnt ihr den ersten Trailer zu "BIBI & TINA – EINFACH ANDERS" ganz exklusiv und vor allen anderen bei uns sehen!

Kino: So cool wird der neue "BIBI & TINA"-Film

Pssst, der neue Trailer zu "BIBI & TINA – EINFACH ANDERS" erscheint eigentlich erst morgen, aber wir haben das große Glück ihn euch vorab zeigen zu können! In den ersten Szenen zum Kinofilm wird ziemlich schnell klar, dass dieses Mal besonders viel Chaos auf die Freundinnen wartet.

Bibi und Tina begrüßen nämlich drei neue Feriengäste auf dem Martinshof: Disturber, Silence und Spooky. Nicht nur die Namen, sondern auch die Charaktere der Besucher*innen sind irgendwie anders. Silence spricht nicht, Spooky glaubt an Aliens und Disturber sagt Bibi den Kampf an. Ihr Misstrauen wird Bibi dann in die Arme des geheimnisvollen V treiben. Ganz nebenbei gibt es jedoch noch ein Problem zu lösen: Ein Meteoritenhagel versetzt ganz Falkenstein in Panik. Sind alle in Gefahr? Dem wollen Bibi, Tina und ihre neuen Freunde auf den Grund gehen! Wir freuen uns jetzt schon auf den 17. Februar 2022 und bis dahin schauen wir uns ganz oft den Trailer an. Allein bei der Titelmusik kommt man in Stimmung!

