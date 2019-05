Lina: Wichtige Nachricht an ihre Fans

Lina: Nachdenklicher Insta-Post

Dank Social Media können die Fans ihren Stars heutzutage auch privat ganz nah sein: Viele von ihnen posten täglich auf Instagram und teilen so ihren Alltag mit ihren Abonnenten. Auch die Fans von Sängerin Lina sind es gewohnt, dass die 21-Jährige recht aktiv auf Insta unterwegs ist. Dass sie jetzt gleich sieben Tage lang kein neues Foto von sich gepostet hat, ist ihren 611.000 Followern da natürlich sofort aufgefallen. Alle fragten sich: Was ist nur los mit Lina? Jetzt meldete sich die „R3BELLIN“-Interpretin mit einem klaren Statement und einer Botschaft an ihre Fans zurück. „Strange, dass ich mich komisch fühle, nur weil ich ‘ne Woche nichts gepostet hab....“, schrieb Lina zu ihrem neusten Selfie auf Instagram. „Was mögen wohl die Anderen denken? Was denken die Leute, wenn ich nichts poste? Warum macht man sich bloß solche Gedanken. Wo sind wir hier angekommen? Dass man sich echt unter Druck gesetzt fühlt, unbedingt ein Bild posten zu müssen, das zeigt, wie geil grad alles um einen herum ist“, so die Hamburgerin nachdenklich.

Lina: Message an ihre Abonnenten

Doch was war der Anlass für ihre Social-Media-Pause? „Ich hatte die letzten Tage tatsächlich NICHTS zu tun... ich war zwar auch krank, aber mein Kalender wäre so oder so leer gewesen & das ist echt mal cool & wichtig“, erklärte die Musikerin. Sie habe die Auszeit in vollen Zügen genossen und gemerkt, dass sie das einfach mal gebraucht hat. „Hab die gesamten 7 Tage nur Greys Anatomy geguckt, was gekocht, war mit dem Hund spazieren und habe mich gelangweilt. Geträumt & nachgedacht. Wirklich wichtige Dinge, die im Alltag vielleicht viel zu kurz kommen bei uns allen...💖“, erzählte Lina weiter und gab ihren Fans eine wichtige Erkenntnis mit auf den Weg: „Was ich sagen will, genießt die Sonne und den Regen, geht spazieren, kauft euch leckeres Essen und legt weniger Wert darauf, wie euer Leben hier auf Insta aussieht, sondern wie es wirklich ist & dass ihr glücklich & gesund seid. Das ist nämlich das wichtigste!“

