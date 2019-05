Lina Larissa Strahl: Sex vor der Kamera?

Lina und Lisa-Marie Koroll

Lina Larissa Strahl und Lisa-Marie Koroll lernten sich 2014 am Set von „Bibi & Tina – Der Film“ kennen und drehten danach noch weitere drei Filme zusammen. Ob es wohl noch eine Fortsetzung von "Bibi & Tina" geben wird? Seitdem verfolgt jede ihre eigenen Projekte als Schauspielerin, Lina zusätzlich ihre Musikkarriere. Seit kurzem spielt Lisa-Marie nun in der Reality-Show „Wir sind jetzt“ mit und musste dort das erste Mal eine Sex-Szene drehen! Definitiv keine Kleinigkeit für so eine junge Schauspielerin …

Das sagt Lina zu Sex vor der Kamera

In einem Interview verriet ihre ehemalige Kollegin Lina jetzt, dass Sex vor der Kamera für sie aber kein Problem wäre. „Ich mache mir da ehrlich gesagt gar nicht so viel den Kopf drüber. Man kann ja vorher das Drehbuch durchlesen, ne? Und ich glaube, im deutschen Fernsehen, was so junge Menschen betrifft, ist das ja eh alles nicht so wild.“ Die Sängerin scheint definitiv nicht von einer solchen Szene abgeneigt zu sein, wir sind gespannt, was noch kommt …

