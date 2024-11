"Berlin – Tag und Nacht": Zerstörtes Hochzeitskleid öffnet Amelie die Augen

Der Tag der Hochzeit rückt immer näher, doch Amelies Tag könnte nicht schlimmer sein. Schon früh am Morgen landet auf ihrem Hochzeitskleid aus Versehen etwas Schokocreme! 😱 Das kann sie aktuell nun wirklich nicht gebrauchen. Schnell macht sie sich auf den Weg zum Brautladen, in der Hoffnung, dass das Problem dort gelöst werden kann.

Dort hört sie aber etwas von der Verkäuferin, dass ihr den Tag noch mehr vermiest: Denn die erzählt Amelie so nebenbei, dass Milla überhaupt nicht an die Hochzeit glaubt – da wird Amelie auf einmal so einiges klar…