"Berlin – Tag und Nacht": Verbotene Liebe? 😱

Nach Millas Weggang ist Amelie fest entschlossen, Mike weiterhin zur Seite zu stehen. Doch ihr eigener Kummer wegen Hopes Tod ist noch groß – weil sie ihn damit aber nicht auch noch belasten will, frisst sie alle ihre Gefühle in sich hinein. Als sie in der Schule von Frau Emeling auf ihr auffälliges Verhältnis der letzten Wochen angesprochen wird und das Gespräch mit Milla suchen will, kann Amelie die Wut und Trauer über das Verhalten ihrer Mutter nicht mehr zurückhalten. Ihrer angestauten Energie lässt sie zu Hause freien Lauf – dabei nimmt sie kurzerhand auch ihr Zimmer auseinander. Doch Rettung naht: Mike fängt die völlig aufgelöste Amelie auf und hält sie in ihren Armen. Sofort sieht sie Mike mit völlig anderen Augen und Sina vermutet schnell: Ist Amelie etwa in den Mann ihrer Mutter verliebt? Ihre Spekulation scheint sich zu bestätigen…

