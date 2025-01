"Berlin – Tag und Nacht": Tragisches Liebes-Aus!

Die Beziehung von Amelie und Lennart steht auf der Kippe. Als Lennart klar wird, dass er Amelie auf keinen Fall aufgeben will, kommt Amelie zu dem Ergebnis, dass eine Trennung für sie wahrscheinlich das Beste ist. Lennart will es aber auf keinen Fall so weit kommen lassen und sie einigen sich, nur eine Pause einzulegen. Jonas macht sich Sorgen, dass Lennart dadurch nur noch mehr verletzt wird, doch stoßt damit auf taube Ohren bei Lennart. Amelie sieht in der Zwischenzeit dank Krätze ein, dass sie mit dieser "Pause" Lennarts Gefühle nur noch mehr verletzte und ihn sein Leiden verlängert – der einzige Ausweg: Die endgültige Trennung. Lennart ist zutiefst verletzt und sieht keine andere Möglichkeit, als Berlin zu verlassen, um nicht mehr an seine große Liebe erinnert zu werden.

