"Berlin – Tag und Nacht": Tiefste Trauer und heiße Liebesspiele

Während Milla und Mike versuchen den Tod ihrer Tochter zu verarbeiten, gibt es bei den anderen großes Liebeschaos! Franzi will zum Beispiel im Bett mehr ausprobieren und setzt ihre Ideen auch gleich in die Tat um. Aber ob Schmidti so begeistert ist von Franzis Fesselspielen und Co.? Bei Bruno und Katy gibt es Klärungsbedarf: Nach ihrem Kuss macht sich Bruno nämlich Hoffnungen auf einen Neubeginn mit ihr. Katy ist sich aber unsicher, ob sie je wieder romantische Gefühle für ihn haben wird und ob sie das überhaupt möchte. Wie das wohl enden wird?

