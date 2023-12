"Berlin – Tag und Nacht": So feiern die Serien-Stars Weihnachten

Sina-Darstellerin Jeanne Zeitler hat dieses Jahr etwas andere Weihnachten geplant: "Weihnachten wird dieses Jahr für mich tatsächlich etwas ganz Besonderes, weil ich nicht bei meiner Familie in der Heimat bin, sondern mit einem ganz besonderen Menschen nach Mallorca fliege. Da freue ich mich sehr drauf. Außerdem freue ich mich natürlich darauf den Weihnachtsbaum schmücken, aufs Weihnachtsessen und Geschenke geben und bekommen. Wer freut sich darauf nicht?" Und auch Amy Scott Smith, die Katy-Möller-Darstellerin, hat eine Weihnachtstradition, wenn sie in ihrer Heimat ist: "Wenn ich Weihnachten in Australien feier, ist Hochsommer, also wirklich warm. Ich treffe mich mit meiner Familie am 25. zum Mittagessen, manchmal gehen wir sogar zum Strand. Ich weiß, was für ein Luxus!" In Deutschland hat sie aber eine ganz andere (trotzdem schöne) Tradition: "Hier in Deutschland bleibe ich lieber drinnen, als rauszugehen. Ich treffe mich mit meinen lieben Freunden und wir gehen zum Weihnachts-Sing-Konzert."