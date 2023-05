"Berlin – Tag und Nacht": Sina bringt sich in Lebensgefahr!

Sina hat aus lauter Wut und Eifersucht das Haus, in dem sich Jonas und Lynn befanden, in Flammen gesetzt. Schnell bekommt sie jedoch Angst und rennt in das brennende Gebäude, um Jonas und Lynn zu retten. Doch die befinden sich gar nicht mehr in dem Haus! Sie wird bewusstlos – kann aber in letzter Sekunde noch gerettet werden und kommt mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Als sie dort erfährt, dass Lynn und Jonas gar nicht mehr in dem Haus waren, wird sie wieder von ihrer krassen Eifersucht übermannt und will die beiden "Verräter" zur Rede stellen! Sie schleicht sich aus dem Krankenhaus und trifft vorm Eingang auf Jonas und Lynn, die sie gerade besuchen wollen – ob das gut geht?