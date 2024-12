"Berlin – Tag und Nacht": Sina außer Kontrolle

Sina hat zum ersten Mal ihre Tabletten ausgesetzt und bekommt am nächsten Tag die Auswirkungen zu spüren. Trotz der starken Entzugserscheinungen ist sie der Meinung, dass es der richtige Weg ist. Sie organisiert ein Treffen mit ihren Freund*innen und animiert alle dazu, Spaß zu haben, zu trinken und Party zu machen. Schließlich will sie nicht mehr die Spaßbremse sein. Als Amelie die Veränderung in Sina merkt, gesteht sie dieser, dass sie ihre Tabletten nicht mehr einnimmt. Ihre Freundin reagiert überraschend entspannt und ermutigt blüht Sina bei der Hausboot-Party noch mehr auf. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen, oder?

