"Berlin – Tag und Nacht": Schwerer Verrat!

Jonas hat einen Entschluss gefasst: Er will nach Australien, um seinen Vater zu suchen – und zwar so schnell wie nur möglich. Bisher weiß nur Sina davon, die Jonas davon aber abrät. Stoppen lässt er sich davon trotzdem nicht. Daraufhin verplappert sich Sina vor Basti, der Jonas daraufhin zur Rede stellt und ins Gewissen reden will. Um Basti ruhig zu stellen, fällt er Sina in den Rücken und verrät ihm, als sie Klausuren von ihm gestohlen und an die gesamte Klasse weitergeleitet hat. Sina ist außer sich, als sie von Jonas Verrat erfährt und konfrontiert ihn – schließlich stand sie immer hinter ihm und alles getan, um ihm zu helfen. Jonas lässt das jedoch kalt, denn für ihn ist nur eines wichtig: Die Suche nach seinem leiblichen Vater. Auch wenn die Infos, die er von Katy hat, ihm bisher noch nicht wirklich weiterhelfen werden…

