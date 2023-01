"Berlin – Tag und Nacht": Schock-Nachricht für Toni

Es sollte eigentlich ein schöner Tag für Toni werden, denn sie hat Geburtstag! Doch mit einem Anruf wird ihre ganze gute Laune plötzlich zunichtegemacht, als Connor sie anruft. Er teilt ihr mit, dass er nicht mehr nach Berlin zurückkommen wird, sondern lieber in Barcelona einen Neuanfang startet.

Toni bricht in Tränen aus, doch aus ihrer Traurigkeit wird schnell Wut, denn sie findet heraus, dass Connor in der spanischen Großstadt schon eine andere Frau am Start hat! Ein Geburtstag zum Vergessen – oder vielleicht doch nicht? 👀