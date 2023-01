"Berlin – Tag und Nacht": Olivia will Milla umbringen! 😱

Milla fällt auf eine Falle von Olivia rein und trifft sich mit dieser. Plötzlich zieht Olivia ein Messer aus ihrer Tasche und bedroht Milla damit – sie will ihre ehemalige Freundin und deren Baby umbringen. Mike kann dies aber in letzter Sekunde verhindern. Olivia verschwindet und Milla lässt aus Hass der Gedanke an Rache nicht los. Als sie dann Olivia durch Zufall findet, entlädt sie ihre ganze Wut und es kommt zu einem heftigen Kampf, bei dem Milla die Oberhand erhält. Nun ist sie es, die kurz davor ist Olivia umzubringen, aber wird sie es auch wirklich tun?

