"Berlin – Tag & Nacht" Interview mit Liza Waschke: "Der Dreh war eine Bereicherung"

Seit einigen Wochen haben Mike und Milla Probleme in ihrer Beziehung. Mike möchte sich nun vielleicht auch trennen ... der Grund ist die Erkrankung von ihrem gemeinsamen ungeborenen Baby. Das Kind wird eventuell mit der Krankheit Trisomie 21 auf die Welt kommen. Während Milla versucht, sich auf diese harte Situation einzulassen und das Gute zu sehen, geht Mike damit völlig anders um.

_____

DAS HAT ANDERE LESER*INNEN AUCH INTERESSIERT:

_____

Es ist wichtig darüber zu reden

Milla (Liza Waschke) hat sich mit Ronja (Isabel Kähler) angefreundet. Und auch im Real Life verstehen sich die beiden super! Isabel ist neu bei "Berlin – Tag & Nacht". Sie hat das Down-Syndrom und spricht nicht nur innerhalb der Serie über ihre Krankheit, sondern ist auch hinter den Kulissen eine Bereicherung für das Team. Wie der Dreh für Liza Waschke war und wie es Isabel Kähler mit ihrem neuen Lebensabschnitt geht, erzählen die beiden im Interview.

"Ich finde es sehr wichtig, dass das Thema Trisomie 21 bei BTN bespielt wird. Wir zeigen: Hey, es gibt Menschen auf dieser Welt, die anders sind, die trotzdem Spaß haben am Leben, die Spaß haben, bei uns mitzumachen und die auch eine Bühne und eine Öffentlichkeit verdient haben", so Liza Waschke. Obwohl Liza in ihrer Zeit bei "Berlin – Tag & Nacht" schon den*die ein oder andere*n Drehpartner*in hatte, war sie vor dem Treffen mit Isabel nervös.

Liza Waschke und Isabel Kähler verstehen sich super!

Sie konnte Isabel nicht einschätzen und hatte bis dato auch noch niemanden mit dem Down-Syndrom kennengelernt. "Als ich sie dann tatsächlich getroffen habe und gemerkt habe, wie pur und wie ehrlich sie ist, das war ganz zauberhaft. Wir hatten gleich einen Draht zueinander, gleich ein freundschaftliches Verhältnis", ergänzt die Milla-Darstellerin Liza Waschke.

Und wie hat es Isabel bisher so bei BTN gefallen? "Gut, super, es macht viel Spaß. Die mögen mich alle und sind ganz nett", so Isabel. Sie freut sich auch schon sehr, wenn die Folgen mit ihr ausgestrahlt werden. "Ich bin schon total aufgeregt. Ich gucke das auf jeden Fall mit meiner Familie und dann feiern wir, vielleicht mit anstoßen", so der "Berlin – Tag & Nacht"-Neuzugang.

"Berlin – Tag & Nacht" läuft von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei RTLZWEI. Du hast eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * kannst du alle Episoden ganz entspannt streamen.

* Affiliate-Link