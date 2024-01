"Berlin – Tag und Nacht": Muss ER die WG verlassen?😱

Für Milla, Mike und Amelie steht der Umzug in ihre neue Wohnung an. So richtig anfreunden, können sie sich mit dem Gedanken alle noch nicht. Trotzdem versucht Milla die anderen davon zu überzeugen, dass sie auch dort glücklich sein werden – schließlich haben sie ja noch sich. Doch all ihre Bemühungen prallen an Mike und Amelie ab.

Das zieht auch ihre Stimmung runter und sie muss sich eingestehen: Sie selbst ist nicht überzeugt, dass dieses neue Kapitel in ihrem Leben gut gehen wird. Doch es kommt noch schlimmer: Die Situation eskaliert und Mike und Milla geraten in einen heftigen Streit. Wird dieser neue Lebensabschnitt ihre Beziehung gefährden und zerstören?