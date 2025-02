"Berlin – Tag und Nacht": Millas bringt sich in Lebensgefahr

Millas großer Tag ist da: Ihr Kampf findet statt!! Obwohl sie gesundheitlich ziemlich angeschlagen ist und sogar Sascha daran zweifelt, dass sie an diesem teilnehmen soll, lässt sie sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Als Mike ihr fast auf die Schliche kommt, erfindet sie einfache Lügen, denn ihr Mann darf davon auf keinen Fall erfahren! Zusammen mit Sascha macht sie sich auf den Weg in eine abgelegene Tiefgarage, wo der Kampf stattfinden soll. Mike findet derweil heraus, dass Milla ihn erneut angelogen hat und macht sich mit Siggis Hilfe sofort auf die Suche nach ihr. Doch das ist gar nicht so leicht und Milla tritt ihrer weit überlegeneren Gegnerin gegenüber. Das hat schwerwiegende Folgen…

All das und vieles mehr erfahrt ihr Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.