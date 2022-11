"Berlin – Tag & Nacht": Mike möchte sich von Milla trennen?! 😰

Alte Gefühle kommen hoch?

Kann das sein? Kommen alte Gefühle zwischen Joe und Peggy wieder hoch? Die beiden hatten ja eine sehr glückliche Vergangenheit. Nun ist Peggy seit einer gewissen Zeit wieder zurück in Berlin, zurück in Joes Leben. Und es fühlt sich für die beiden an, als hätten sie sich nie getrennt. Am Arbeitsplatz ärgern sie sich wie verliebte Teenies ... 🥰 Ob die beiden nochmals eine Chance zusammen bekommen?

Beziehungskrise bei Milla und Mike?!

In den vergangenen Wochen hatten Mike und Milla sehr viel Drama um ihr Baby! Ihre Beziehung kriselt wirklich extrem. Dabei hatte man nun wirklich gedacht, dass die beiden ihr Happy End bekommen. Die werdenden Eltern sind natürlich verunsichert und schockiert von der Diagnose Trisomie 21 bei ihrem ungeborenen Kind gewesen, jedoch gibt Milla alles, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

So lernte sie vor Kurzem Ronja kennen. Ein liebenswertes Mädchen, welches das Down-Syndrom hat. Sie gibt Milla Mut, neue Hoffnung und kann ihr einige offene Fragen beantworten. Mike ist leider kein bisschen überzeugt … ihm ist immer noch alles zu viel. Seitdem er Milla gestanden hat, dass er sich gewünscht hatte, dass das Kind aufgrund der Krankheit, umkommt, ist es einfach nicht mehr das Gleiche zwischen Milla und Mike.

Er schlägt eine Beziehungspause vor … aber heißt das nun, dass die zwei sich trennen? Wie es zwischen Milla und Mike weitergeht, ob Joe und Peggy es nochmals miteinander probieren und was bei den anderen Charakteren abgeht, das und mehr erfährst du bei "Berlin – Tag & Nacht" von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei RTLZWEI. Du hast eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * kannst du alle Episoden ganz entspannt streamen.

* Affiliate-Link