"Berlin – Tag und Nacht": Lennart nimmt kurioses Jobangebot an!

Milla und Mike sind so stark verschuldet, dass sie ihrer Tochter nach der schwierigen Zeit keinen Urlaub zur Entspannung bezahlen können. Milla hat ein schlechtes Gewissen, wittert aber kurz darauf die Chance, im Matrix befördert zu werden. Denn Piet ist seit Saschas Rauswurf völlig überarbeitet und braucht eine Nachfolge für seinen ehemaligen Mitarbeiter. Milla legt sich ins Zeug und ist zuversichtlich, dass sie ihren Chef von sich überzeugen konnte. Doch dann der Schock, Piet setzt ihr jemand anderes als Vorgesetzte vor die Nase. Enttäuscht will sie aufgeben, aber Mike spricht ihr gut zu und versichert ihr, dass ihre Zeit wieder kommen wird. Mit dem Sommerurlaub für Amelie wird es aber erstmal nichts... oder?

Lennart ist endlich wieder mit Amelie zusammen und will ihr den Sommerurlaub ermöglichen, um sie aufzuheitern und von ihren Sorgen um Sascha abzulenken. Doch auch ihm fehlt das Geld. Fest entschlossen, es doch zu schaffen, sucht er nach zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten. Piet lehnt eine Gehaltserhöhung ab, seine neue Geschäftsidee für eine Koch- und Zaubershow im Möllers wird abgelehnt, da sie nicht ins Konzept passt. Aufgeben ist für Lennart aber keine Option. In einem Magazin sieht er eine Stellenanzeige, in der ein "magischer Typ" für die Bühne gesucht wird – genau das richtige für ihn, oder? Doch seine Zaubershow ist nicht, was er sich vorgestellt hat – er soll strippen! Für Amelie springt er über seinen Schatten, beschließt jedoch, dass es eine einmalige Sache bleiben wird. Dann macht ihm der Chef des Stripclubs aber ein sehr verlockendes Angebot – was soll er nur machen?