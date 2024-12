"Berlin – Tag und Nacht": "Fröhliche Weihnacht, überall!" – oder doch nicht?

Rick hat zugestimmt, Charli und Karim zu ihrem Schwangerschaftsberatungsgespräch zu begleiten. Obwohl er zunächst Angst vor der Verantwortung hat, erweist er sich als große Stütze, als die beiden Jugendlichen völlig überfordert sind. Die ganzen Infos von der Beraterin stimmen aber auch ihn nachdenklich, da ein Schwangerschaftsabbruch auch die eine oder andere Gefahr birgt. Charli bestärkt er darin, sich keinen Druck bei der Entscheidung zu machen und das alles genau zu überdenken – insgeheim weiß Rick aber schon, dass ein Abbruch der Schwangerschaft in Charlis Fall die wahrscheinlich einzig sinnvolle Option ist.

Dann ist es endlich so weit: Weihnachten steht vor der Tür! Rick organisiert für seine Liebsten ein wunderschönes Fest und wird von Charli überrascht, die sich ganz emotional bedankt und ihm erzählt, dass sie noch nie ein so schönes Weihnachten hatte. Das dringt durch Ricks heitere Fassade. Er vertraut sich Katy an und verrät ihr, dass es ihn sehr schmerzt, dass er niemals eigene Kinder und eine Familie haben wird. Doch Katy und die anderen muntern ihn schnell wieder auf und zeigen ihm, dass er in ihnen bereits die beste Familie hat, die man sich wünschen kann.

