"Berlin – Tag und Nacht": Fallen SIE auf Betrüger rein? 😱

Toni kann Sascha einfach nicht widerstehen. Doch so gern sie auch mit ihm zusammen ist, vertrauen kann sie ihm nicht vollständig – auch wenn er ihr versprochen hat, alle anderen Frauen für sie aufzugeben. Ist er ihr wirklich ehrlich gegenüber? Ihre Zweifel werden größer, als sie ein Gespräch zwischen ihm und einer Frau mitbekommt. Als er später auch noch behauptet, dass er sich nur mit einem Kumpel getroffen hat, wächst Tonis Misstrauen noch mehr. Jetzt will sie seine ganzen Lügen entlarven. Doch was sie dann herausfindet, überrascht sie: Als sie "ganz zufällig" auf Sascha und seine Begleitung trifft, stellt sich heraus, dass Sascha jungen Menschen dabei hilft, sich von ihren alkoholkranken Eltern zu lösen. Seine Begleitung Lea ist eine dieser Personen. Sie gibt zu, dass sie ihn erneut unterschätzt habe – dabei weiß Toni nicht, dass Sascha Lea nur benutzt hat, um sie zu beeindrucken… Ob sie das noch herausfindet? Und wie wird sie darauf wohl reagieren?

