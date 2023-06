"Berlin – Tag und Nacht": ER geht fremd! 😱

Jonas und Lynn hatten in ihrer kurzen Zeit als Paar zwar schon die ein oder andere Meinungsverschiedenheit und Auseinandersetzung, sind aber trotzdem glücklich zusammen. Oder? Plötzlich lässt sich Jonas nämlich wieder auf Sina ein und die beiden machen heimlich rum! Direkt plagt ihn aber das schlechte Gewissen und er bittet Sina niemanden etwas davon zu erzählen. Aber die Schuldgefühle werden immer schlimmer und es kommt so weit, dass er Lynn nicht mal mehr in die Augen schauen kann. Ob er ihr seinen Ausrutscher beichten wird?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.