"Berlin – Tag und Nacht": Emmi, Franzi, Schmidti und Krätze vor dem Aus!

Emmi und Franzi reicht es endgültig! Sie haben keine Lust mehr, auf dem Campingplatz zu wohnen. Viel lieber würden sie in eine schöne Wohnung ziehen. Gemeinsam erzählen sie Krätze und Schmidti von ihrem Wunsch. Die stellen sich aber quer. Kurzerhand gehen die beiden Mädels also allein auf eine Wohnungsbesichtigung. Sie sind sofort begeistert, denn die Wohnung hat sogar einen Garten! Als sie den Jungs davon erzählen, schalten diese trotzdem stur. Emmi und Franzi sind sich aber sicher: Sie wollen weg vom Campingplatz und in eine Wohnung. Auch, wenn das heißt, dass sie allein umziehen und die Jungs zurücklassen müssen. Krätze gibt aber noch nicht auf und versucht alles, um Emmi davon zu überzeugen, dass sie bei ihm bleiben muss. Da kommt der Anruf von Miri, die ihn bittet, spontan für eine Nacht auf Ben-Daniel aufzupassen, wie gerufen! Während des gemeinsamen Familientages haben die drei, und auch Schmidti und Franzi, eine echt gute Zeit. Emmi und Franzi sind am Ende des Tages sogar bereit, den beiden Jungs etwas entgegenzukommen. Doch dann verschwindet plötzlich Ben-Daniel…

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.