"Berlin – Tag und Nacht": Die Lügen fliegen auf!

Sina hütet immer noch Noahs Geheimnis, dass er Jonas die Drogen untergejubelt hat. Doch langsam, plagen sie die Schuldgefühle immer mehr. Bei einem entspannten Tag am See mit der Clique wird Jonas klar, dass er das seine Freund*innen und ihre gemeinsamen Erlebnisse sehr vermissen wird, wenn er ins Gefängnis muss. Dann entschuldigt er sich bei Sina für sein Verhalten ihr gegenüber und sie fasst einen Entschluss: Sie MUSS Jonas einfach die Wahrheit sagen. Sie schickt ihrem Bruder, der gerade im Sommer-Camp ist, die Nachricht, dass sie am nächsten Tag alles erzählen wird. Doch es kommt alles anders: Sina gesteht Jonas, dass SIE ihm die Drogen untergejubelt hat und Jonas rastet komplett aus. Dann nimmt aber plötzlich Noah die Schuld auf sich und Jonas weiß nicht mehr, was oder wem er nun glauben soll. Sina klärt die Situation schließlich endgültig auf: Noah wollte sich bei Jonas mit der Aktion für seine Untreue rächen. Nach der ersten Aufregung überwiegt bei ihm dann aber doch die Freude: Er muss nicht in den Knast! Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer, denn Lynn hinterfragt, warum Noah Jonas denn sowas antun würde, und es kommt alles ans Licht…

