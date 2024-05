"Berlin – Tag und Nacht": Chiara in großer Gefahr!

Hat Sascha vor Amelie wirklich gestanden, dass er die Tat begangen hat? Chiara kann das einfach nicht glauben! Deswegen kommt es auch ziemlich schnell zu einem heftigen Streit zwischen den beiden ehemaligen Freundinnen. Sascha greift ein und stellt sich schützend vor seine Freundin, bringt sie zu sich in die Wohnung und bietet ihr sogar an, dass sie bei ihm einziehen kann. Chiara ist überfordert und kann erstmal gar keine Entscheidung treffen. Sie bleibt aber erstmal bei Sascha und macht nur kurze Zeit einen grausamen Fund: K.O.-Tropfen! Ist er vielleicht doch nicht so unschuldig? Chiara vertraut sich Malte und Amelie an, erzählt ihnen von ihrem Fund und entschuldigt sich für ihr Verhalten. Wie konnte sie ihrer Freundin nicht glauben? Sie will dabei helfen, dass Sascha seine verdiente Strafe bekommt. Amelie und Malte schalten die Polizei ein, Chiara geht zurück in Saschas Wohnung, damit dieser nicht misstrauisch wird und vielleicht noch das Beweismittel rechtzeitig entsorgt. Durch ihre Nervosität wird Sascha aber skeptisch. Wird Chiara auffliegen? Und wird ihr vielleicht auch noch was passieren? 😱

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Dienstag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.