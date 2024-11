"Berlin – Tag und Nacht": Beziehungs-Aus! 😱

Durch Zufall fällt Amelie der Brief von Sascha, den er ihr auf ihrer Hochzeit geben wollte, in die Hände. Damit Lennart diesen nicht findet, versteckt sie ihn schnell zwischen ihren Schulbüchern. Doch während des Unterrichts hält Lennart den Brief plötzlich in den Händen und fängt an zu lesen. Als Amelie es bemerkt, ist es allerdings schon zu spät und er versucht sie davon zu überzeugen, auch einen Blick auf den Brief zu werfen. Sie gibt nach und stellt überrascht fest: Es ist ein umfassendes und notariell beglaubigtes Schuldeingeständnis. Damit könnte Amelie Sascha hinter Gitter bringen! Doch zur Polizei geht Amelie zunächst nicht. Sie sucht stattdessen Sascha auf, um ein letztes Mal persönlich mit ihm abzurechnen. Danach will sie das Geständnis zerreißen, entscheidet sich in letzter Sekunde aber nochmal um und versteckt es stattdessen in einer Schublade. Ob sie damit doch noch zur Polizei gehen wird?

