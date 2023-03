"Berlin – Tag und Nacht": Amelie begeht schlimmen Fehler!

Von Milla gibt es immer noch keine Spur und Amelies Frust kennt keine Grenzen mehr. Hinzu kommen auch noch ihre aufkeimenden Gefühle für Mike. Sie kann ihre Gefühle nicht mehr leugnen und so vertraut sie sich Lynn an, die ihr rät, diese Gefühle so schnell wie nur möglich abzuschalten und zu vergessen. Aber Sina ist da ganz anderer Meinung: Sie findet, Amelie sollte ihren Gefühlen nachgehen. Amelie ist völlig hin- und hergerissen und unternimmt einen letzten verzweifelten Versuch ihre Mutter zu erreichen. Als dieser aber ein weiteres Mal scheitert, fasst sie einen Entschluss, den sie auch sofort in die Tat umsetzt. Sie startet einen kleinen Annäherungsversuch – doch Mike blockt ab. Doch Aufgeben ist keine Option und so schmiedet sie zusammen mit Sina einen Plan. Amelie lockt den ahnungslosen Mike in den Park, um mit ihm eine Runde zu joggen. Dabei will sie ihn davon überzeugen, dass sie die perfekte Partnerin für ihn ist. Die beiden verbringen einen schönen Tag – beim gemeinsamen Kochen geht Amelia dann aufs Ganze – mit ungeahnten Folgen…

