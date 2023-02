"Berlin -Tag und Nacht": Achterbahn der Gefühle

Nach langem Hin und Her weiß Milla nun endlich, wie sie ihre Tochter nennen will: Hope aka Hoffnung. Die Erleichterung ist groß, als Mike ihren Vorschlag genauso begeistert ist wie sie. Doch dann die böse Überraschung. Milla hat heftige Migräne, ignoriert diese aber zunächst und geht wie gewohnt ihrem Alltag. Als es ihr immer schlechter geht, kann Mike sie schließlich überzeugen, ins Krankenhaus zu fahren. Die Diagnose erschüttert sie und Milla muss sofort in den OP, um einen Notkaiserschnitt durchführen zu lassen. Wird es ihr und dem Baby gut gehen?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.