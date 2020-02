Ross Lynch ist neuer Netflix-Star!

Vom Disney-Darsteller hat der Schauspieler Ross Lynch den Sprung zum Netflix-Star geschafft. Der 24-Jährigen spielt aktuell die Rolle des Harvey Kinkle in der Erfolgsserie "Chilling Adventures of Sabrina". Seine Kollegin Kiernan Shipka alias Sabrina Spellman, hat kürzlich erst eine Liebeserklärung an Ross Lynch ausgesprochen. "Ross ist der Beste, und ich kann mir nicht vorstellen, einen anderen Menschen am Set an meiner Seite zu haben", so die Schauspielerin. Die beiden sind über die bisherigen drei Staffeln der Netflix-Serie richtig gute Freunde geworden. ☺️

Disney-Stars immer noch Freunde!

Ross Lynch und Laura Marano kennen sich bereits seit 2011, als die beiden ein Teil der Disney-Serie "Austin & Ally" wurden. Auch die beiden wurden am Set nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde. Doch wie sieht es heute aus? Haben die beiden noch Kontakt? Immerhin wird die Serie seit 2016 nicht mehr produziert. Und die Schauspieler haben sich neuen Projekten und neuen Wegen gewidmet. In einem Interview packte Laura Marano nun aus: "Ich habe Ross erst vor Kurzem gesehen. Das war auf der Geburtstagsparty von Kiernan Shipka. Und nach wie vor verstehen wir uns wirklich sehr gut!" Und wenn die beiden sich vielleicht aktuell nicht mehr so oft sehen, sind sie immer noch gut aufeinander zu sprechen 😋

