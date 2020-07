"Descendants" Fortsetzung ohne Cameron Boyce?

Die Geschichte rund um die magische Fantasy-Welt und der Kampf zwischen den guten und bösen Teens begeisterte die Disney-Fanbase. Nach drei sehr erfolgreichen Filmen kam dann das Aus für "Descendants"! Obwohl es dem Team des Movies und auch den Darstellern, wie Dove Cameron nicht an Ideen für eine Fortsetzung fehlt, hat man sich bisher dagegen entschieden. Der Grund ist der plötzliche Tod von Schauspieler Cameron Boyce gewesen, der seine Freunde, Kollegen und Familie zutiefst erschütterte. Vor einigen Tagen jährte sich der Todestag von Cameron Boyce zum ersten Mal. Seine Angehörigen trauern noch heute sehr schwer und erinnern sich jeden Tag an den lebensfrohen, jungen Schauspieler zurück. Dove Cameron gehörte zu seinen engsten Freunden. Sie postete auf Social Media: "Ein Jahr ohne dein Licht. Das Universum kann diese Lücke nicht füllen. Ich liebe dich für immer."

Kommt der Disney-Hit "Descendants" wieder zurück?

Neben Dove Cameron und dem Disney-Team, hat auch die Audrey-Darstellerin Sarah Jeffery eine klare Meinung zu dem Thema "Descendants 4". „Eine Fortsetzung oder ein Spin-Off kann ich mir vorstellen und ist auf jeden Fall möglich. Denn die mystische Welt von Descendants bietet noch so viel, um die Geschichte weiterzuführen oder um gar eine neue Story aufzubauen. Deswegen kann ich mir auch gut ein Spin-Off mit neuen Charaktern, neuen Schauspielern und einer neuen Handlung vorstellen“, so Sarah Jeffery. Doch auch für die Schauspielerin steht außer Frage, dass niemand in die Fußstapfen ihres Kollegen und ihres Freundes Cameron Boyce treten kann. Auch sie hatten eine innige Verbindung zu ihm. Sie postete ebenso ein Throwback-Pic an seinem Todestag mit den Worten: "Es war ein Privileg dich in meinem Leben gehabt zu haben und deine Freundschaft war ein Geschenk." Was die Macher des Disney-Films zu der Spin-Off-Idee sagen und ob "Descendants" nun eine Fortsetzung bekommt, wird sich hoffentlich bald zeigen! 😊

