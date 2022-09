„Aquaman“-Star Jason Momoa rasiert Haare ab – aus krassem Grund! 😱

"Aquaman" schockt mit neuem Look

Jason Momoas Markenzeichen sind definitiv seine langen, lockigen Haare und sein Bart. Beziehungsweise sie waren es. Denn der „Aquaman“-Star hat einen krassen Schritt gemacht und sich von seiner langen Mähne getrennt – und damit sicherlich das ein oder andere Fan-Herz gebrochen.

Jason Momoa: Haare ab für den guten Zweck

Auf Instagram hat der Schauspieler ein Video gepostet, in dem ihm die Haare abrasiert werden. Zwei Zöpfe, die bereits abgeschnitten wurden, hält er in die Kamera.

Warum sich Momoa von seinen geliebten Haaren trennt? Er will ein Zeichen setzen und auf ein Herzensthema aufmerksam machen: die Umweltverschmutzung durch Plastik. „Ich bin im Moment auf Hawaii und sehe diese Sachen in unserem Meer, es ist so traurig“, teilt er seine Beobachtung mit seinen Followern. „Bitte, mach alles, was du kannst, um Einwegplastik in deinem Leben zu minimieren. Hilf mir. Plastikflaschen sind lächerlich“, lautet sein Appell. Ein krasse Aktion, die definitiv für Aufmerksamkeit sorgt – und hinter der auch Promo für sein Unternehmen "Mananalu" steckt. Denn er zeigt auch die Aluminium-Wasserflaschen, für die bei jedem Kauf eine Plastikflasche aus dem Meer gefischt wird.

Jason Momoa in„Aquaman“ 2

Aber es gibt einen kleinen Trost: Im neuen „Aquaman“-Teil „Aquaman and The Lost Kingdom“ werden wir noch einmal Jason Momoas volle Haarpracht zu sehen bekommen, die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen. Etwas Geduld müssen wir allerdings haben, der Filmstart wurde nach hinten verschoben und der neue "Aquaman" wird erst im nächsten Jahr in den Kinos zu sehen sein.

