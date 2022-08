„Aqua Man“-Star Jason Momoa: Das Geheimnis seiner Brauen-Narbe

Die Narbe hatte er früher nicht 🧐

Viele Fans feiern Schauspieler Jason Momoa seit seinem Auftritt als Khal Drogo in „Game Of Thornes“. Andere „erst“, seit er als „Aqua Man“ bekannt ist. Der 1,93 Meter große gebürtige Hawaiianer gehört nicht nur wegen seines Talents zu den mittlerweile beliebtesten Schauspielern der Welt – sondern vor allem auch wegen seines coolen Looks. Muskeln, lange Haare – und diese charakteristische Narbe an der linken Augenbraue. Kannste sagen, was du willst: Jason macht was her!

Doch Fans, die Jason schon lang kennen, wissen: Diese Narbe hatte der Star früher nicht! Und es stimmt: Bilder aus zum Beispiel „Baywatch Hawaii“ (2000) zeigen Jason nicht nur jung und untätowiert, sondern ohne den Cut am Auge. Also was ist passiert?

Bitte kurz konzentrieren: Bilder aus "Baywatch Hawaii" (2000) zeigen Jason ganz klar OHNE Narbe an der Augenbraue IMAGO / Everett Collection

Das Geheimnis hinter Jasons Narbe

Also was ist passiert? Hatte Jason etwa einen Autounfall (so wie letztens leider erst HIER)? Nein! Die Narbe zog sich der Star bei einer Schlägerei in „Bird Cafe“ in Los Angeles 2008 zu. Oder besser gesagt: bei einem Angriff!

Ein Typ namens Dominic Bando warf Jason am 15. November 2008 ein Bierglas ins Gesicht, das zersplitterte und Jason einen tiefen Schnitt zufügte. Der Schauspieler musste mit 140 (!!!) Stichen genäht werden. Bando (ein Kleingangster) wurde festgenommen und zu 5 Jahren Knast verurteilt.

Kein schöner Junge mehr…

…sondern ein interessanter Kerl. In einem Interview gestand Jason, dass er nicht traurig über den Zwischenfall vor so vielen Jahren sei. Im Gegenteil: „Ich hatte bis dahin immer das Image des hübschen Jungen“, so Jason in einem Interview. Damit war jetzt Schluss – Und dann kamen endlich die richtig coolen Rollen, für die Jason von den Fans geliebt wird.