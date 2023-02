Ant-Man 3: So kapierst du den neuen Film „Quantumania“

Hier kommt die Organisation TVA (Time Variance Authority ) ins Spiel, die in der Serie „Loki“ zu sehen ist. Diese Einrichtung passt darauf auf, dass nur bestimmte Realitäten überleben – und andere wurden schlicht zerstört.

(Achtung, jetzt folgen Spoiler aus der Serie LOKI)

Welche Realitäten leben dürfen und welche nicht, entscheidet der „Chef“ der TVA .

Das ist ein (nahezu) allwissendes Wesen mit dem Namen „Jener der bleibt“. Er ist seit Äonen der Aufpasser aller Realitäten. Früher war er ein Mensch und genialer Wissenschaftler, der Reisen zwischen Realitäten entdeckte. So traf er auf andere Varianten seiner selbst.

„Jener der bleibt“ erklärt: Viele SEINER Varianten aus anderen Realitäten sind/waren ziemlich heftig unterwegs und wollen andere Realitäten erobern/zerstören. Das führte zu einem schlimmen Krieg der Multiversen, der sich KEINESFALLS wiederholen darf.

Aus diesem Grund werden Realitäten, in denen diese machthungrigen Versionen von „Jener der bleibt“ vorkommen können, zerstört.

Doch am Ende von Loki wird der Ober-Aufpasser umgebracht. Uuupsi! Denn durch diese Aktion entstehen nun unendlich viele Versionen von „Jener der bleibt“ in unendlich vielen Realitäten. Und die gefährlichste all dieser Varianten ist:

KANG der Eroberer

Und auf den treffen Ant-Man und seine Familie in ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA. Jetzt bleibt nur noch eine Frage offen: Ist DIESER Kang WIRKLICH der böseste all seiner Varianten – ODER: oder nur ein Vorgeschmack auf viel Schlimmeres???