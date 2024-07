"Agatha All Along": Alle Infos zur neuen Marvel-Serie 🧙🏻‍♀️

In "Agatha All Along" steht, wie es der Titel der Serie schon verrät, Agatha Harkness im Mittelpunkt. Der Charakter ist vielen bereits aus der erfolgreichen Marvel-Studios-Serie „WandaVision“ bekannt – jetzt bekommt die Figur ihre ganz eigene Geschichte. Disney fasst den Inhalt der Serie so zusammen: "In 'Agatha All Along' ist die berühmt-berüchtigte Agatha Harkness am Ende ihrer Kräfte, nachdem ein verdächtiger Goth Teenie ihr geholfen hat, sich von einem verzerrten Zauber zu befreien. Als er sie bittet, ihn auf den legendären Weg der Hexen mitzunehmen, ist ihr Interesse geweckt für den magischen Spießrutenlauf, bei dem eine Hexe, wenn sie ihn überlebt, mit dem belohnt wird, was ihr fehlt. Gemeinsam stellen Agatha und dieser geheimnisvolle Teenager einen Not-Hexenzirkel zusammen und machen sich auf den Weg…" Im ersten Trailer, den Disney+ am 08. Juli veröffentlicht hat, bekommt man von diesem aufregenden und fast selbstmörderischen Weg einen ersten Eindruck… 👀