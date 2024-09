"Agatha All Along": Alles über die Charaktere und Stars der Serie

Teen ist der wohl geheimnisvollste Charakter der Serie – niemand kennt seinen wirklichen Namen oder woher er kommt – das alles aufgrund eines Zaubers, der auf ihm liegt. Es wird aber gemunkelt, dass Teen in Wirklichkeit Billy Kaplan ist. 👀 Das Einzige, was man weiß: Er ist ein Teenager, der sich mit allem, was sich um Magie und Hexen dreht, SEHR gut auskennt. Er ist es auch, der Agatha dazu bringt, die Hexenstraße zu gehen und er schließt sich der Gruppe an – was er sich wohl von der Hexenstraße erhofft? Die ausführende Produzentin Mary Livanos findet Teen besonders interessant: "Was uns Spaß gemacht hat, ist, dass Agatha nicht die einzige Figur ist, die Geheimnisse hat. Uns gefiel die Idee, dass Teen eine Ahnung von seinem Potenzial hat, aber es ist eine Vorstellung, an die er selbst noch nicht so recht glaubt. Als er dann zum ersten Mal von den Hexen konfrontiert wird, hält er sich bedeckt."

Als Teen in "Agatha All Along" konnte Joe Locke seine zweite große Rolle ergattern. Neben der Marvel-Serie ist er noch als Charlie Spring in der Netflix-Serie "Heartstopper" zu sehen.