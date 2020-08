„American Pie“: Die Mutter aller Teenager-Komödien

„American Pie“ zählt ohne Zweifel zu den erfolgreichsten Teenie-Filmen aller Zeiten – und für viele auch zu den lustigsten! Millionen Zuschauer weltweit amüsierten sich köstlich darüber, wie die Highschool-Jungs Kevin, Jim, Oz und Finch mit verschiedensten Taktiken versuchten, in den drei Wochen bis zum Abschlussball ihre Unschuld zu verlieren. Zwischen 1999 und 2003 erschienen gleich drei Teile, der letzte folgte 2012 mit „American Pie: Das Klassentreffen“.

„American Pie“: Netflix bringt Spin-off raus

Kein Wunder, dass sich Netflix dieses Erfolgs-Konzept nicht entgehen lässt: Der Streaming-Riese bringt einen neuen Teil der Kultreihe raus – und diesmal sind die Mädels am Zug! In „American Pie: Girls’ Rules“ geht es um die Freundinnen Annie (Madison Pettis), Kayla (Piper Curda), Michelle (Natasha Behnam) und Stephanie (Lizze Broadway), die vor ihrem Highschool-Abschluss endlich sexuelle Erfahrungen sammeln wollen. Also stürzen sie sich kopfüber ins Party- und Datingleben und holen sich, was sie wollen!

„American Pie: Girls’ Rules“ kommt im Oktober

Allzu lange müssen wir auf das Spin-off übrigens nicht mehr warten. In den USA erscheint „American Pie: Girls’ Rules“ am 6. Oktober auf DVD, und soll schon kurz darauf auch auf Netflix abrufbar sein. Zuvor holt der Streaming-Dienst übrigens die ersten Teile der Kultreihe zurück ins Sortiment, damit wir uns mit Jim, Stifler und Co. schonmal auf die Mädels einstimmen können.

